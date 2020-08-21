Karadeniz'de doğal gaz bulunmasına ilişkin ''Üç büyükler''den paylaşım geldi

AA 21 Ağustos 2020 Cuma 18:16 - Güncelleme: 21 Ağustos 2020 Cuma 18:17

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş kulüpleri, Karadeniz açıklarında doğal gaz bulunması nedeniyle mesaj yayımladı.

Galatasaray Kulübünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Fatih Gemisi'nin Karadeniz'de yaptığı sondaj çalışmaları neticesinde keşfedilen doğal gaz rezervinin ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını dileriz." ifadelerine yer verildi.

Fenerbahçe Kulübü de sosyal medya hesabından, "MüjdelerOlsun" etiketiyle, "Karadeniz'de keşfedilen doğal gaz rezervinin ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını diliyoruz." mesajını paylaştı.

Beşiktaş Kulübünün, Fatih Gemisi'nin fotoğrafını paylaştığı mesajında ise, "Karadeniz'de, Fatih Gemisi'nin yaptığı sondaj çalışmaları neticesinde keşfedilen doğal gaz rezervinin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan, Süper Lig'deki birçok kulüp de Karadeniz açıklarında bulunan doğal gaz nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.