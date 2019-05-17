Karadeniz’de fırtınalı gece! Trabzonspor-Beşiktaş muhtemel 11’ler

TRABZON’DA bugün dev bir maç var. Avrupa biletini cebine koyup gözünü lig üçüncülüğüne diken 57 puanlı Trabzonspor, sezonun bitimine 2 hafta kala 62 puanla üçüncü sıradaki Beşiktaş’ı Medical Park Stadı’nda konuk edecek. Fırat Aydınus’un düdük çalacağı mücadele 19.00’da başlayacak ve beIN Sports1’den naklen yayınlanacak. Bu sezon Galatasaray ve Fenerbahçe’yi yenen Trabzonspor, Beşiktaş’ı da mağlup ettiği takdirde teknik direktör Ünal Karaman, Şenol Güneş’ten sonra son 8 sezonda 3 büyükleri deviren ilk hoca olacak.

LİG ikinciliğini hede eyen Beşiktaş ise Trabzonspor’u deplasmanda mağlup edip Galatasaray-Başakşehir maçının sonucunu beklemeyi planlıyor. Siyah-Beyazlılar ligin ilk yarısında rakibi ile 2-2 berabere kalmıştı. İki takım bugün tarihlerinde 128. defa karşılaşacak. Beşiktaş’ın galibiyetlerde 53-43 üstünlüğü bulunuyor. Beşiktaş, Trabzonspor ile oynadığı son 14 maçta sadece 1 kez yenildi. Kartal 7 galibiyet alırken, 6 maç eşitlikle sonuçlandı. Bordo-Mavililer evindeki maçlarda 21-14, gollerde ise 60-55 önde bulunuyor.

MUHTEMEL 11’LER:

TRABZONSPOR: Uğucan, Kamil, Hüseyin, Hosseini, Novak, Jose Sosa, Abdülkadir Parmak, Yusuf, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Rodellega

BEŞİKTAŞ: Karius, Adriano, Vida, Mirin, Caner, Atiba, Medel, Ljajic, Güven, Quaresma, Burak Yılmaz