1 Mart 2026 Pazar
Spor

Karadeniz'de puanlar paylaşıldı

Samsunspor ile Gaziantep FK golsüz berabere kaldı. Thorsten Fink yönetimindeki ev sahibi ekip ligde üst üste ikinci kez sahadan 1 puanla ayrıldı.

HABER MERKEZİ1 Mart 2026 Pazar 22:21 - Güncelleme:
Karadeniz'de puanlar paylaşıldı
Süper Lig'in 24. haftasında Samsunspor ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'ndaki maçta gol çıkmadı ve karşılaşma 0-0 sona erdi.

Samsunspor, yeni teknik direktörü Thorsten Fink yönetiminde ligde çıktığı ikinci maçta da sahadan 1 puanla ayrıldı.

Bu sonucun ardından Samsunspor, 32 puana yükseldi. Gaziantep FK da puanını 29 yaptı.

Ligin gelecek haftasında Samsunspor, Fenerbahçe deplasmanına konuk olacak. Gaziantep FK, sahasında Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek.

Ziraat Türkiye Kupası'nda hafta arasında Samsunspor, Antalyaspor deplasmanına gidecek. Gaziantep FK, Fenerbahçe'yi ağırlayacak.

Gaz tüpü bomba gibi patladı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

