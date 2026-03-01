Karadeniz'de puanlar paylaşıldı

Süper Lig'in 24. haftasında Samsunspor ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'ndaki maçta gol çıkmadı ve karşılaşma 0-0 sona erdi.

Samsunspor, yeni teknik direktörü Thorsten Fink yönetiminde ligde çıktığı ikinci maçta da sahadan 1 puanla ayrıldı.

Bu sonucun ardından Samsunspor, 32 puana yükseldi. Gaziantep FK da puanını 29 yaptı.

Ligin gelecek haftasında Samsunspor, Fenerbahçe deplasmanına konuk olacak. Gaziantep FK, sahasında Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek.

Ziraat Türkiye Kupası'nda hafta arasında Samsunspor, Antalyaspor deplasmanına gidecek. Gaziantep FK, Fenerbahçe'yi ağırlayacak.