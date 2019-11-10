SÜPER Lig’de bu akşam Trabzon’da müthişbir maç oynanacak. Bordo-Mavili ekip saat 16.30’da haftaya lider giren ancak koltuğunu maç eksiğiyle kaptıran Alanyaspor ile Medical Park’ta karşı karşıya gelecek. Abdulkadir Bitigen’in yöneteceği maçı beIN Sports 1 ekrana getirecek. Alanya kazanırsa, koltuğunu geri alacak. Trabzonspor’un galibiyeti halinde zirve savaşı renklenecek. Trabzon’da Abdulkadir Ömür, Ekuban, Onazi sakat, Sosa, Sturridge ve Mikel ise şüpheli. Alanya’da da Juanfran, Lokman ve Musa sakat oyuncular.

MUHTEMEL 11’LER:

TRABZONSPOR: Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Hosseini, Novak, Doğan, A. Parmak, Yusuf, Ahmet, Nwakaeme, Sörloth

ALANYASPOR: Marafona, N'Sakala, Welinton, Tzavellas, Onur, Ceyhun, Siopis, Efecan, Bakasetas, Fernandes, Cisse