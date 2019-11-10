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Karadeniz’de taht oyunları! Trabzonspor-Alanyaspor muhtemel 11’ler

Trabzonspor saat 16.30’da Alanyaspor’u ağırlayacak. Liderliği maç eksiğiyle kaptıran konuk ekip kazanırsa koltuğunu geri alacak. Trabzonspor 3 puanı alırsa zirve savaşı iyice kızışacak.

  • Star Spor
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SÜPER Lig’de bu akşam Trabzon’da müthişbir maç oynanacak. Bordo-Mavili ekip saat 16.30’da haftaya lider giren ancak koltuğunu maç eksiğiyle kaptıran Alanyaspor ile Medical Park’ta karşı karşıya gelecek. Abdulkadir Bitigen’in yöneteceği maçı beIN Sports 1 ekrana getirecek. Alanya kazanırsa, koltuğunu geri alacak. Trabzonspor’un galibiyeti halinde zirve savaşı renklenecek. Trabzon’da Abdulkadir Ömür, Ekuban, Onazi sakat, Sosa, Sturridge ve Mikel ise şüpheli. Alanya’da da Juanfran, Lokman ve Musa sakat oyuncular.

MUHTEMEL 11’LER:

TRABZONSPOR: Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Hosseini, Novak, Doğan, A. Parmak, Yusuf, Ahmet, Nwakaeme, Sörloth

ALANYASPOR: Marafona, N'Sakala, Welinton, Tzavellas, Onur, Ceyhun, Siopis, Efecan, Bakasetas, Fernandes, Cisse

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