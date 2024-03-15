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Spor

Karagümrük, 1 puanı 85'te kurtardı!

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fatih Karagümrük, evinde konuk ettiği Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

15 Mart 2024 Cuma 22:25 - Güncelleme:
Karagümrük, 1 puanı 85'te kurtardı!
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Trendyol Süper Lig'in 30. hafta karşılaşmasında Vavacars Fatih Karagümrük ile Tümosan Konyaspor kozlarını paylaştı. Mücadele iki takımın da karşılıklı golleriyle 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Konya'nın golünü 43. dakikada Alassane Ndao kaydederken; F. Karagümrük ise bu gole 85. dakikasında Güven Yalçın'la karşılık verdi.

Bu sonucun ardından son 4 maçında yenilmeyen Konyaspor 33 puana yükseldi. 5 maçtır kazanamayan F. Karagümrük ise 30 puana ulaştı.

Ligin 31. haftasında Konyaspor sahasında Trabzonspor'u ağırlayacak. Fatih Karagümrük ise deplasmanda EMS Yapı Sivasspor'a konuk olacak.

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