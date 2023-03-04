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Spor

Karagümrük: 1 - Sivasspor: 4

Karagümrük - Sivasspor rekabetinde 8. maç bugün oynanacak. Geride kalan 7 müsabakada Sivasspor'un Karagümrük'e karşı galibiyet sayılarında 4-1 üstünlüğü bulunuyor.

IHA4 Mart 2023 Cumartesi 09:24 - Güncelleme:
Karagümrük: 1 - Sivasspor: 4
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Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında DG Sivasspor, Fatih Karagümrük'e konuk olacak. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda bugün 13.30'da oynanacak maçta hakem Ümit Öztürk düdük çalacak. Öztürk'ün yardımcılıklarını Aleks Taşçıoğlu ve Osman Gökhan Bilir yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi de Tugay Kaan Numanoğlu olacak.

İki takım, tarihlerinde 8. defa karşı karşıya gelecek. Bu rekabette geride kalan 7 maçtan 4'ünü Sivasspor kazanırken, 2 müsabaka da berabere sonuçlandı. İstanbul temsilcisi ise 1 kez galip geldi.

Sivasspor'un 11 golüne, Fatih Karagümrük 4 golle yanıt verdi. Sivasspor ile Karagümrük en son bu sezonunun ilk devresinde karşılaşmış ve mücadele golsüz sona ermişti.

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