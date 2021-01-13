Karagümrük, Aatif'in sözleşmesini feshetti

DHA 13 Ocak 2021 Çarşamba 01:06 - Güncelleme: 13 Ocak 2021 Çarşamba 01:06

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük’te tecrübeli futbolcu Aatif Chahechouhe ile yollar ayrıldı.

Kırmızı-siyahlı kulüpte yapılan açıklamada, tecrübeli futbolcuya teşekkür edilerek, "Aatif Chahechouhe ile bugün itibariyle yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Takımımıza verdiği katkılardan dolayı kendisine teşekkür ederiz. Aatif’a kariyerinde başarılar diler, gelecek yıllarda futbol çatısı altında tekrar bir araya gelmeyi temenni ederiz" ifadeleri kullanıldı.

Sezon başında Fatih Karagümrük'e transfer olan Chahechouhe, Süper Lig'de 14, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 2 maçta forma giydi.