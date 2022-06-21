İSTANBUL 27°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Haziran 2022 Salı / 22 Zilkade 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,3275
  • EURO
    18,3251
  • ALTIN
    1022.44
  • BIST100
    2572.65
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Karagümrük, Abdülkadir Sünger'e talip oldu
Spor

Karagümrük, Abdülkadir Sünger'e talip oldu

Teknik direktörlük koltuğuna dünyaca ünlü eski İtalyan futbolcu Andrea Pirlo'yu getiren Fatih Karagümrük'ün, Denizlispor'un 22 yaşındaki kalecisi Abdülkadir Sünger'e talip olduğu iddia edildi.

DHA21 Haziran 2022 Salı 11:30 - Güncelleme:
ABONE OL

Spor Toto 1. Lig'de teknik direktör Mesut Bakkal'la yeniden anlaşan transfer yasaklısı Altaş Denizlispor, iç transferde 3 yıldızını ikna etmeye çalışıyor. Yeşil-siyahlı yönetim geçen sezonki performanslarıyla birçok takımın listesine giren Ömer Şişmanoğlu, İsmail Aissati ve Tiago Lopes'le halen pazarlıklarını sürdürüyor. Aissati, ligin son haftası öncesi Hollanda'ya dönüp geri gelmeyeceğini bildirmişti. Ömer, attığı 13 golle takımın ligde kalmasına büyük katkı yaparken, devre arasında yuvaya dönen Lopes de ekstra performans ortaya koydu.

ABDÜLKADİR'E PIRLO KANCASI

Süper Lig'de teknik direktörlük koltuğuna dünyaca ünlü eski İtalyan futbolcu Andrea Pirlo'yu getiren Fatih Karagümrük'ün Denizlispor'un 22 yaşındaki kalecisi Abdülkadir Sünger'e talip olduğu iddia edildi. Geçen sezon 16 maçta görev alıp özellikle Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Galatasaray deplasmanındaki performansıyla takımını dev rakip karşısında turu getiren Abdülkadir için yönetimin 300 bin avro bonservis istediği belirtiliyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.