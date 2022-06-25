İSTANBUL 26°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Haziran 2022 Cumartesi / 26 Zilkade 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    16,8853
  • EURO
    17,8334
  • ALTIN
    992.103
  • BIST100
    2554.08
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Karagümrük, Biglia'nın yerine Matteo Ricci'yi transfer edecek
Spor

Karagümrük, Biglia'nın yerine Matteo Ricci'yi transfer edecek

Transferde İtalya'ya yönelen ve iki sezondur bu ülkeden aldığı futbolcularla dikkat çeken Fatih Karagümrük'ün, hedefinde bir İtalyan daha var. Kırmızı-siyahlıların gündemindeki isim İtalya Serie B takımlarından Frosinone forması giyen Matteo Ricci.

IHA25 Haziran 2022 Cumartesi 16:10 - Güncelleme:
ABONE OL

Andrea Pirlo'nun takımın başına gelmesi ile birlikte transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam eden Fatih Karagümrük, İtalyan medyasında yer alan bilgilere göre Serie B'de mücadele eden Frosinone takımının orta saha oyuncusu Matteo Ricci ile ilgileniyor. Arjantinli yıldız futbolcu Lucas Biglia'nın Başakşehir'e transfer olmasının ardından bu bölgeye takviye yapmak isteyen kırmızı-siyahlılarda İtalyan teknik adam Pirlo'nun, Ricci transferi için ön ayak olduğu söyleniyor.

31 MAÇTA 2 GOL 4 ASİSTLİK PERFORMANS

Roma altyapısından yetişen Matteo Ricci, geçtiğimiz sezon başında Frosinone'ye transfer olurken, Serie B'de takımıyla 31 lig maçına çıktı. 28 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon toplamda 2 bin 254 dakika sahada kalırken 2 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. Ricci bu mücadelelerde 11 kez de sarı kart gördü.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.