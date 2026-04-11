İSTANBUL 14°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Nisan 2026 Cumartesi / 24 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,6304
  • EURO
    52,5769
  • ALTIN
    6812.73
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Karagümrük çıkış arıyor

Fatih Karagümrük, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak. Son sırada yer alan kırmızı-siyahlılarda cezalı Matías Kranevitter forma giyemeyecek.

AA11 Nisan 2026 Cumartesi 10:56
ABONE OL

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında yarın TÜMOSAN Konyaspor'la deplasmanda karşılaşacak.

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 14.30'da başlayacak. Karşılaşmayı, hakem Oğuzhan Aksu yönetecek.

Ligde oynadığı 28 maçta 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 18 mağlubiyet yaşayan Fatih Karagümrük, 20 puanla son sırada bulunuyor. Son 4 maçında 7 puan toplayan kırmızı-siyahlı takım, rakipleriyle arasındaki puan farkını azaltmayı başardı.

Fatih Karagümrük'te Zecorner Kayserispor deplasmanında gördüğü kırmızı kart nedeniyle 2 maç ceza alan Matias Kranevitter, yarın forma giyemeyecek. Kırmızı-siyahlı ekipte Ivo Grbic ve Ricardo Esgaio ise kart ceza sınırında. Bu iki futbolcu, yarınki mücadelede kart görmeleri durumunda bir sonraki hafta yapılacak ikas Eyüpspor mücadelesinde oynayamayacak.

İki takımın ligin ilk yarısındaki mücadelesini Fatih Karagümrük sahasında 2-0 kazanmıştı.

ÖNERİLEN VİDEO

İkinci el elektronik piyasasında ''Beyaz liste'' dönemi başlıyor

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.