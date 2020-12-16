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Spor

Karagümrük, Emre Çolak'ı transfer etti

Süper Lig takımı Fatih Karagümrük, Galatasaray'ın eski futbolcusu Emre Çolak'ı transfer ettiğini duyurdu.

DHA16 Aralık 2020 Çarşamba 15:55 - Güncelleme: 16 Aralık 2020 Çarşamba 15:55
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Fatih Karagümrük Kulübü, 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Emre Çolak'ı kadrosuna kattı.

2 sezon İspanya La Liga ekiplerinden Deportivo’da oynadıktan sonra Suudi Arabistan'ın Al-Wahda takımında forma giyen Çolak, Karagümrük 2. Başkanı Serkan Hurma’nın katılımıyla düzenlenen törenle imzayı attı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Süper Lig’de artık Karagümrük forması giyecek olan Emre Çolak’a hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz" denildi.

Son olarak Deportivo forması giyen Emre, geçtiğimiz ağustos ayından bu yana boştaydı.

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