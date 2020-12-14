İSTANBUL 14°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Aralık 2020 Pazartesi / 29 RebiülAhir 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,8601
  • EURO
    9,5387
  • ALTIN
    461.169
  • BIST100
    1388.55
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Karagümrük-Galatasaray maçının stadı belli oldu
Spor

Karagümrük-Galatasaray maçının stadı belli oldu

Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray'ı konuk edecek olan Karagümrük, sarı-kırmızılı rakibini Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda ağırlayacak.

IHA14 Aralık 2020 Pazartesi 16:22 - Güncelleme: 14 Aralık 2020 Pazartesi 16:22
ABONE OL

Süper Lig’in 13. haftasında Karagümrük, iç sahada Galatasaray’ı ağırlayacak. Sezon başından bu yana stat problemiyle karşı karşıya kalan ve her iç saha maçı öncesinde stat arayışlarına girişen kırmızı-siyahlı ekip, bu hafta Galatasaray’la Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı’nda karşı karşıya gelecek. Bu sezon iç saha maçlarında Atatürk Olimpiyat Stadı, Kadıköy Ülker Stadyumu, Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı ve Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı’nda çıkan Karagümrük, kupadaki karşılaşmalarını ise Vefa Stadı’nda oynayarak tam 6 farklı statta maçlara ev sahipliği yaptı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.