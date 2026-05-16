İSTANBUL 26°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Mayıs 2026 Cumartesi / 30 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,5977
  • EURO
    53,2744
  • ALTIN
    6644.89
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Karagümrük galibiyetle Süper Lig'e veda etti
Spor

Karagümrük galibiyetle Süper Lig'e veda etti

Trendyol Süper Lig'in 34. ve son haftasında Fatih Karagümrük, sahasında Alanyaspor'u 2-1 mağlup etti ve sezonu 30 puanla tamamladı.

HABER MERKEZİ16 Mayıs 2026 Cumartesi 19:15 - Güncelleme:
Karagümrük galibiyetle Süper Lig'e veda etti
ABONE OL

Trendyol Süper Lig'in 34. ve son haftasında Fatih Karagümrük ile Alanyaspor karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Karagümrük, 2-1'lik skorla kazandı.

Alanyaspor, Meshack Elia'nın 32. dakikada attığı golle ilk yarıyı önde kapattı.

Karagümrük, 48. dakikada Sam Larsson ile eşitliği sağladı. Sam Larsson, 73. dakikada attığı penaltı golüyle skoru belirledi.

Süper Lig'e son 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlikle veda eden Karagümrük, 30 puanla sezonu noktaladı.

Corendon Alanyaspor ise Süper Lig'e 37 puanla nokta koydu. Antalya ekibi, Süper Lig'de üst üste 10. sezonunu kümede kalarak tamamlamayı başardı.

ÖNERİLEN VİDEO

Telefon bataryası bomba gibi patladı: O anlar saniye saniye kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.