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Spor

Karagümrük, Giresunspor ile maç yapacak

Süper Lig'e Antalya'da kamp yaparak hazırlanan Fatih Karagümrük, yarın Giresunspor ile hazırlık maçı yapacak.

DHA11 Aralık 2022 Pazar 15:04 - Güncelleme:
Karagümrük, Giresunspor ile maç yapacak
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Fatih Karagümrük, yağmur altında hazırlıklarını sürdürdü.

Dünya Kupası sebebiyle verilen arada çalışmalarını Antalya'nın Belek turizm merkezinde sürdüren Fatih Karagümrük, sabah saatlerinde antrenman gerçekleştirdi. Teknik direktör Andrea Pirlo yönetiminde konakladıkları otelin sahasında gerçekleştirilen idman, yağmur altında yapıldı. Kırmızı-siyahlı ekip, Giresunspor ile oynanacak maç öncesinde taktik ve duran top çalışmaları gerçekleştirdi. Fatih Karagümrük'te Adem Ljajic, sahada bireysel çalışırken, Kerim Frei soğuk algınlığı, Lawrence Anwan Nicholas ise sakat olduğu için idmanda yer almadı.

Fatih Karagümrük yarın saat 16.00'da Giresunspor ile hazırlık maçında karşılaşacak.

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