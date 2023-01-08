Karagümrük ile Konyaspor arasındaki gol düellosuna Mame Diouf damgası

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Fatih Karagümrük, Konyaspor'u konuk etti. Mücadele 3-3 eşitlikle sona erdi.

Misafir takımda 3 gol atan Mame Diouf hat-trick yaptı. Karagümrük'ün golleri ise Ozdoev, Diagne ve Kerim Frei'dan geldi.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

7. dakika Diagne'nin pasında ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Ozdoev'in sağ ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak Konyaspor savunmasına da çarpıp kalecinin solundan ağlarla buluştu. 1-0

33. dakika sağ kanattan Ebrima Colley'in ortasında ceza sahası içinde Diagne, iyi yükselerek yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-0

42. dakikada Fatih Karagümrük savunmasının uzaklaştıramadığı topu ceza sahası içinde önünde bulan Mame Diouf'un şutunda kaleci Batuhan Şen meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

Müsabakanın ilk yarısını Fatih Karagümrük 2-0 üstün bitirdi.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

65. dakikada Muric'in sağ kanattan soluna çekip yaptığı ortada, ceza sahası içinde iyi yükselen Diouf'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin sağından ağlarla buluştu. 2-1

71. dakikada Muric'in sağ taraftan yaptığı ortada Muhammet Demir'in ceza sahası içinde yaptığı kafa vuruşunda kalecinin dokunuşu sonrası üst direğe de çarpan top kornere gitti.

72. dakikada sağ taraftan Muhammet Demir'in kullandığı kornerde ön direkte iyi yükselen Diouf'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin sağından uzak köşeden ağlarla buluştu. 2-2

77. dakikada Bytyqi'nin sol çaprazdan yaptığı ortada Diouf'un kafa vuruşunda, kaleci Batuhan'ın kurtarışı sonrası topu önünde bulan Adil'in vuruşunda top auta gitti.

88. dakikada ceza sahası sağ tarafından Ozdoev'in pasında penaltı noktasında topla buluşan Kerim Frei, gelişine sağ ayağının üstüyle yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üst direğe de çarpıp ağlara gitti. 3-2

90+5. dakikada soldan taraftan Guilherme'nin ortasında, arka direkte Diouf'un savunmanın üstünden iyi yükselerek yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlağı ağlarla buluştu. 3-3

Müsabaka 3-3 eşitlikle tamamlandı.

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Kadir Sağlam xx, Hakan Yemişken xx, Mehmet Kısal xx

Fatih Karagümrük: Batuhan Şen xx, Davide Biraschi xx, Rayyan Baniya xx, İbrahim Dresevic xx, Levent Mercan xx, Matteo Ricci xx, Magomed Ozdoev xx, Otobek Shukurov xx (Kazım-Kazım dk.86 ?), Ebrima Colley xx (Samed Onur dk.65 x), Fabio Borini x (Burak Kapacak dk. 27 x( Lawrance dk. 86 ?)), Mbaye Diagne xxx (Kerim Frei dk. 85 ?)

Yedekler: Viviano, Muzaffer Kablan, Salih Dursun, Adnan Uğur

Teknik Direktör: Andrea Pirlo

Konyaspor: Erhan Erentürk xx, Ahmet Oğuz xx (Cebrail Karayel dk. 86 ?), Adil Demirbağ xx, Francisco Calvo xx, Guilherme xx, Oğulcan Ülgün x (Bruno Paz dk. 63 x), Hadziahmetovic xx, Michalak x (Muhammet Demir dk. 46 xx), Endri Çekiçi x (Robert Muric dk. 59 x), Amilton xx (Zymer Bytyqi dk.46 xx), Mame Diouf xxx

Yedekler: Deniz Ertaş, Uğurcan Yazğılı, Soner Dikman, Kahraman Demirtaş, Uche Ikpeazu

Teknik Direktör: İlhan Palut

Goller: Ozdoev (dk. 7), Diagne (dk. 33), Kerim Frei (dk. 88) (Fatih Karagümrük), Diouf (dk.65, dk.72 ve dk. 90+5) (Konyaspor)

Sarı kartlar: Shukurov, Borini, Baniya, Diagne (Fatih Karagümrük), Oğulcan Ülgün (Konyaspor)