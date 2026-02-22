Karagümrük ile Samsunspor puanları paylaştı

Süper Lig'in 23. haftasında Fatih Karagümrük ile Samsunspor karşı karşıya geldi.
Atatürk Olimpiyat Stadyumu'ndaki maçta gol sesi çıkmadı ve karşılaşma 0-0 sona erdi.
Samsunspor, yeni teknik direktörü Thorsten Fink yönetiminde ligde çıktığı ilk maçta 1 puan aldı. Karadeniz ekibinin ligdeki galibiyet hasreti 3 maça yükseldi.
Bu sonucun ardından Fatih Karagümrük 13, Samsunspor 31 puana yükseldi.
Ligin gelecek haftasında Fatih Karagümrük, Trabzonspor deplasmanına gidecek. Samsunspor, sahasında Gaziantep FK'yı konuk edecek.
Samsunspor Teknik Direktörü Thorsten Fink, Süper Lig'e 1 puanla başladı.