Spor

Karagümrük ile Samsunspor puanları paylaştı

Süper Lig'in 23. haftasında Fatih Karagümrük ile Samsunspor golsüz berabere kaldı. Thorsten Fink yönetimindeki Samsunspor ilk maçından 1 puan çıkarırken galibiyet hasreti 3 maça çıktı.

22 Şubat 2026 Pazar 22:11
Karagümrük ile Samsunspor puanları paylaştı
Süper Lig'in 23. haftasında Fatih Karagümrük ile Samsunspor karşı karşıya geldi.

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'ndaki maçta gol sesi çıkmadı ve karşılaşma 0-0 sona erdi.

Samsunspor, yeni teknik direktörü Thorsten Fink yönetiminde ligde çıktığı ilk maçta 1 puan aldı. Karadeniz ekibinin ligdeki galibiyet hasreti 3 maça yükseldi.

Bu sonucun ardından Fatih Karagümrük 13, Samsunspor 31 puana yükseldi.

Ligin gelecek haftasında Fatih Karagümrük, Trabzonspor deplasmanına gidecek. Samsunspor, sahasında Gaziantep FK'yı konuk edecek.

Samsunspor Teknik Direktörü Thorsten Fink, Süper Lig'e 1 puanla başladı.

