Karagümrük, lidere konuk oluyor

AA 24 Ekim 2020 Cumartesi 10:19 - Güncelleme: 24 Ekim 2020 Cumartesi 10:19

Bahçeşehir Okulları Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Mete Kalkavan yönetecek.

36 yıl sonra döndüğü Süper Lig'de sezona iyi başlayan Fatih Karagümrük, geride kalan bölümde 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı. Kırmızı-siyahlı ekip, haftaya 8 puan ve averaj farkıyla 3. sırada girdi.

Fatih Karagümrük, ligde oynadığı maçlarda Yeni Malatyaspor ve Medipol Başakşehir'i mağlup etti. Gaziantep FK ve Kasımpaşa ile berabere kalan kırmızı-siyahlılar, Fenerbahçe'ye yenildi.

Lider Aytemiz Alanyaspor ise 4 galibiyet ve 1 beraberlik sonucunda hanesine 13 puan yazdırdı.