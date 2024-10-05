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Spor

Karagümrük seriyi bozmadı

Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Fatih Karagümrük, Sakaryaspor'u konuk etti. Ev sahibi ekip maçtan 4-0 galip ayrıldı ve ligde arka arkaya dördüncü maçını kazandı.

5 Ekim 2024 Cumartesi 21:17 - Güncelleme:
Karagümrük seriyi bozmadı
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Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Fatih Karagümrük, Sakaryaspor ile karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'ndaki maçı Fatih Karagümrük 4-0'lık skorla kazandı.

İstanbul ekibine galibiyeti getiren golleri 41. dakikada Wesley, 54. dakikada Joao Camacho, 73. dakikada Didier Lamkel Ze ve 86. dakikada Flavio Paoletti attı.

Sakaryaspor'da Salih Dursun, 75'te kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonucun ardından Fatih Karagümrük, ligde arka arkaya dördüncü galibiyetini aldı ve puanını 15 yaptı. Sakaryaspor, 7 puanda kaldı.

Fatih Karagümrük, milli aradan sonra Bandırmaspor deplasmanına gidecek. Sakaryaspor, sahasında İstanbulspor'u ağırlayacak.

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