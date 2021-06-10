Karagümrük, Sırp golcü Pesic'i transfer etti

10 Haziran 2021 Perşembe 13:42 - Güncelleme: 10 Haziran 2021 Perşembe 13:45

Süper Lig takımlarından Fatih Karagümrük, 29 yaşındaki Sırp hücum oyuncusu Aleksandar Pesic'i kadrosuna kattı. Karagümrük 2. Başkanı Serkan Hurma'nın imza attırdığı Pesic Karagümrük forması giyerek poz verdi.

Kariyerine Sırbistan'ın Partizan takımında başlayan Pesic, Yunanistan ve Moldova'da tecrübe kazandıktan sonra Fransa ekiplerinden Toulouse'a transfer oldu. Daha sonra İtalyan takımı Atalanta'da forma giyen Pesic'in, Suudi Arabistan ve Güney Kore liglerinde de tecrübesi bulunuyor.

Son olarak İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv'de oynayan 29 yaşındaki Aleksandar Pesic, Sırbistan Milli Takımı'nda farklı yaş gruplarında görev aldı.

Avrupa Ligi tecrübesi de bulunan Pesic'in kariyerinde Sırbistan Şampiyonluğu, Moldova Şampiyonluğu ve İsrail Kupası bulunuyor.

1.90 metre boyunda Sırp santrfor, geçen sezon Maccabi Tel Aviv formasıyla 31 resmi maçta 11 gol attı. Pesic, 2017/18 sezonunda Kızılyıldız formasıyla Sırbistan Ligi'ni 25 golle gol kralı olarak tamamlarken 17 de asist yaptı.