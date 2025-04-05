Karagümrük tek golle güldü

Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında Fatih Karagümrük, sahasında Erzurumspor FK'yi konuk etti.
Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Fatih Karagümrük 1-0 kazandı.
Karşılaşmada Fatih Karagümrük'e galibiyeti getiren golü 90+6'da Wesley Moraes kaydetti.
Karşılaşmanın 69. dakikasında Erzurumspor forması giyen Mehmet Taş ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.
Bu sonuçla birlikte Fatih Karagümrük ligde puanını 59'a yükseltirken 2. sırada yer aldı. Erzurumspor ise 54 puanda kalarak 3. sırada yer aldı.
Gelecek hafta ligde Karagümrük, Esenler Erokspor'a konuk olacak. Erzurumspor ise sahasında Çorum FK'yi konuk edecek.