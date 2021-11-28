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Spor

Karagümrük - Trabzonspor | CANLI

Spor Toto Süper Lig'in lideri Trabzonspor, 14. hafta maçında Vavacars Fatih Karagümrük'e konuk oluyor. Karagümrük - Trabzonspor maçının canlı skorunu Star.com.tr'den takip edebilirsiniz.

28 Kasım 2021 Pazar 15:56 - Güncelleme: 28 Kasım 2021 Pazar 16:01
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Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan ve saat 16.00'da başlayan Karagümrük - Trabzonspor maçını Cüneyt Çakır yönetiyor. Çakır'ın yardımcılıklarını Esat Sancaktar ve Alpaslan Dedeş yapıyor. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Turgut Doman. Müsabakanın VAR koltuğunda Özgüç Türkalp otururken, AVAR'da ise Bahattin Duran bulunuyor.

Karşılaşmada ilk yarı oynanıyor...

KARAGÜMRÜK: 0 - TRABZONSPOR: 0

Takımların ilk 11'leri şöyle:

Karagümrük: Viviano, Serhat Ahmetoglu, Luckassen, Balkovec, Caner Erkin, Adnan Uğur, Bertolacci, Emre Mor, Jimmy Durmaz, Karamoh, Pesic

Trabzonspor: Uğurcan, Dorukhan, Edgar, Vitor Hugo, Trondsen, Siopis, Marek Hamsik, A. Ömür, Nwakaeme, Djaniny, Cornelius

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