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Spor

Karagümrük Trabzonspor maçına 7 eksikle çıkacak

Süper Lig'de yarın lider Trabzonspor'u ağırlayacak Fatih Karagümrük'te, 7 futbolcu forma giyemeyecek.

AA27 Kasım 2021 Cumartesi 10:44 - Güncelleme: 27 Kasım 2021 Cumartesi 10:44
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VavaCars Fatih Karagümrük, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında yarın lider Trabzonspor'u konuk edecek.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılacak maç saat 16.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

Genç İtalyan teknik adam Francesco Farioli yönetiminde iyi bir performans sergileyen kırmızı-siyahlı takım, ligdeki 13 müsabakada 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı. 22 puan toplayan Fatih Karagümrük, haftaya 6. sırada girdi.

Ligde namağlup lider durumda bulunan Karadeniz temsilcisi ise 10 galibiyet, 3 beraberlikle 33 puan elde etti.

KARAGÜMRÜK'TE ÖNEMLİ EKSİKLER

İstanbul ekibinde 7 futbolcu Trabzonspor'a karşı forma giyemeyecek.

Kırmızı-siyahlılarda cezalı olan Vegar Hedenstad, Lucas Biglia ve Ervin Zukanovic ile sakatlıkları bulunan Alpaslan Erdem, Burak Bekaroğlu, Mehdi Benatia ve Kerim Frei, bordo-mavili takıma karşı sahaya çıkamayacak.

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