Karagümrük umutlandı! Gençlerbirliği'ni tek golle geçti

Süper Lig'in 32. haftasında Fatih Karagümrük, Gençlerbirliği'ni konuk etti. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan maçı Fatih Karagümrük, 1-0'lık skorla kazandı.

Fatih Karagümrük'e galibiyeti getiren golü 17. dakikada Tiago Çukur attı.

Gençlerbirliği'nde Metehan Mimaroğlu, 45+5. dakikada penaltıdan yararlanamadı.

Ligde son sırada yer alan Fatih Karagümrük, bu sonuçla 24 puana yükseldi ve umutlarını son iki haftaya taşıdı. Süper Lig'de 28 puanda kalan Gençlerbirliği, küme düşme hattına geriledi.

Ligin gelecek haftasında Fatih Karagümrük, Kocaelispor deplasmanına gidecek. Gençlerbirliği, sahasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak.