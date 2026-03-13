  • Karagümrüklü futbolcular galibiyeti değerlendirdi
Fatih Karagümrüklü futbolcular Serginho, Tiago Çukur ve Anıl Yiğit Çınar, Fenerbahçe karşısında alınan 2-0'lık galibiyeti değerlendirdi.

HABER MERKEZİ13 Mart 2026 Cuma 23:09
İşte İstanbul ekibinin oyuncularının Fenerbahçe maçı sonrası görüşleri:

Serginho: "Bu hafta boyunca biz bunlara çalıştık. İkinci top ve duran toplara çok dikkat ettik, bunların hepsine çok dikkatli bir şekilde çalıştık."

Tiago Çukur: "Fenerbahçe'nin son zamanlarda puan kaybı ile ilgili değil, bizim takım olarak neye inandığımız ile ilgili. Biz herhangi bir takıma karşı kazanabileceğimizi biliyorduk. İnancımız tam. Bunun Fenerbahçe'nin son zamanlarda puan kaybetmesiyle ilgisi yok."

Anıl Yiğit Çınar: "Bugün bu performansı gösterdiğim için ve kalemi gole kapattığım için mutlu ve gururluyum. Tevekküle dayanıyor. Sürekli çalışıyorum. Bugün de Allah bana o güzelliği sundu. Fenerbahçe ve oyuncularına çok büyük saygımız var ama ligde onları ilk mağlup eden takım olduğumuz için onurlu ve gururluyuz."

