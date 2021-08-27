İSTANBUL 34°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Ağustos 2021 Cuma / 19 Muharrem 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,3896
  • EURO
    9,8657
  • ALTIN
    485.796
  • BIST100
    1446.97
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Karagümrük'te Borini Beşiktaş maçında yok
Spor

Karagümrük'te Borini Beşiktaş maçında yok

Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 3. haftasında Beşiktaş'a konuk olacak. Siyah kırmızılı takımda sakatlığı bulunan Borini, karşılaşmada forma giyemeyecek.

AA27 Ağustos 2021 Cuma 10:31 - Güncelleme: 27 Ağustos 2021 Cuma 10:31
ABONE OL

VavaCars Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 3. haftasında yarın Beşiktaş'a konuk olacak.

Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşma, saat 21.45'te başlayacak. Müsabakayı, hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

Francesco Farioli'nin teknik direktörlüğünü yaptığı Fatih Karagümrük, ligin ilk 2 haftasında hanesine 4 puan yazdırdı. İlk müsabakasında Gaziantep'i 3-2 yenen kırmızı-siyahlı ekip, ikinci maçında ise Çaykur Rizespor ile 0-0 berabere kaldı.

Aynı puana sahip son şampiyon Beşiktaş ise ilk maçında Çaykur Rizespor'u 3-0 mağlup etti. Siyah-beyazlı takımın ikinci haftada Gaziantep ile oynadığı müsabaka ise 0-0 sonuçlandı.

Fatih Karagümrük'te sakatlığı bulunan İtalyan futbolcu Fabio Borini, karşılaşmada forma giyemeyecek.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.