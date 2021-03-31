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Spor

Karagümrük'te Emre Çolak için karar verildi

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'ün orta saha oyuncusu Emre Çolak geçici olarak kadro dışı bırakıldı.

AA31 Mart 2021 Çarşamba 13:56 - Güncelleme: 31 Mart 2021 Çarşamba 13:56
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Kırmızı-siyahlıların sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Emre Çolak'ın bir röportaj sırasında yaptığı açıklamalar kulübümüzce dikkatlice incelenmiş ve her ne kadar anılan futbolcumuzun açıklamalarının kötü niyet içermediği ve kamuoyunda yankı uyandırdığı şekilde futbolcumuzun olası bir görevlendirme halinde gönül verdiğini belirttiği kulüp lehine herhangi bir girişimde bulunmayacağı kanısına varılmış olmakla birlikte bahsi geçen açıklamaların köklü bir tarihe sahip kulübümüzün değerleri ve ilkeleri ile bağdaşmadığı da izahtan varestedir." denildi.

Açıklama şöyle son buldu:

"Bu sebeple anılan futbolcumuzun konu hakkında savunması talep edilmiş ve kulüp içi disiplin sürecinin sonlanmasına kadar geçici olarak kadro dışı bırakılmasına karar verilmiştir."

29 yaşındaki oyuncu, verdiği bir röportajda şampiyonluk yarışının sorulması üzerine, "Yani şu an Beşiktaş bir tık önde görünüyor ama benim gönlüm Galatasaray'dan yana." ifadesini kullanmıştı.

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