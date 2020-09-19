İSTANBUL 24°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Eylül 2020 Cumartesi / 1 Safer 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,5575
  • EURO
    8,9826
  • ALTIN
    473.93
  • BIST100
    1111.96
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Karagümrük'te Gaziantep FK maçı öncesi gözler Biglia'da
Spor

Karagümrük'te Gaziantep FK maçı öncesi gözler Biglia'da

Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 2. haftasında yarın deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek. İstanbul ekibinde gözler yeni transfer Lucas Biglia'da olacak.

IHA19 Eylül 2020 Cumartesi 12:15 - Güncelleme: 19 Eylül 2020 Cumartesi 12:15
ABONE OL

Süper Lig’e 36 yıl aradan sonra çıkan ve ilk maçında Yeni Malatyaspor’u 3-0’la geçen Karagümrük, Gaziantep deplasmanında boy gösterecek. Enzo Roco, Mevlüt Erdinç, Zukanovic, Viviano, Lichaj gibi önemli transferlerin ardından Arjantin Milli Takımı’nın önemli isimlerinden Lucas Biglia’yı kadrosuna katarak bombayı patlatan kırmızı-siyahlılar, ilk deplasmanında puan arayacak. Gaziantep FK karşılaşması için hazırlıklarını Olimpiyat Stadı’nın yanındaki atletizm sahasında tamamlayan Karagümrük, bugün maç için Gaziantep’e gidecek ve kampa girerek maç saatini beklemeye başlayacak.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.