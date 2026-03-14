15 Mart 2026 Pazar / 27 Ramazan 1447
  Karagümrük'ten Fenerbahçe'ye zirve yolunda ağır darbe
Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe, sahasında Fatih Karagümrük'e 2-0 mağlup olarak önemli bir kayıp yaşadı. Eski sarı-lacivertli Bartuğ Elmaz'ın golle açtığı maçta Kanarya'nın yenilmezlik serisi sona ererken, karşılaşma sonrası yönetim teknik direktör Domenico Tedesco için acil toplantı yaptı.

14 Mart 2026 Cumartesi 09:39
15'te eski F.Bahçeli Bartuğ açılışı yaptı. 45+1'de K.Gümrük farkı 2'ye çıkardı, Kanarya ilk yarıda 1 isabetli şut çekebildi. İkinci yarıda Musaba'nın çabaları yetmedi, G.Saray bugün kazanırsa puan farkı 7'ye yükselecek.

Bartuğ, Süper Lig kariyerindeki ilk golünü attı.

Tiago Çukur'un 34. dakikadaki golü ofsayta takıldı.

Fenerbahçe ikinci yarıya 4 değişiklikle başladı.

Farklı bir orta saha kurgusuyla başlayan Fenerbahçe, ilk yarıda oyuna hakim olmakta çok zorlandı. Karagümrük 15. dakikada Bartuğ Elmaz'ın volesiyle öne geçti. Sarı-Lacivertliler, geriye düştükten sonra topa sahip olmayı başarsa da hücumda yetersiz kaldı. Hızlı ataklarla fırsat kovalayan Karagümrük etkili oldu, 34'te Tiago'nun golü ofsayta takıldı. İlk yarının sonlarında ev sahibi ekip, bu kez ters taraftan kullanılan köşe vuruşunda Serginho ile farkı 2'ye çıkardı. İkinci yarıda Asensio, Musaba, Archie Brown ve Nene oyuna dahil olurken; İsmail, Kerem, Fred ve Mert kenara geldi. Ancak SarıLacivertliler, bu değişikliklerin meyvesini alamadı. İlk 15 dakikada daha çok pozisyon bulan taraf Karagümrük oldu. Fenerbahçe, özellikle Musaba'nın çabalarıyla toparlanma sinyalleri verdi. Savunmaya çekilen K.Gümrük'te kaleci Grbic, kurtarışlarıyla geçit vermedi. Kalan sürede skor üretemeyen Fenerbahçe'nin namağlup serisi sona erdi.

TEDESCO İÇİN TOPLANDILAR

Fenerbahçe Yönetim Kurulu, Karagümrük mağlubiyetinin ardından tam kadro acil durum toplantısı düzenledi. Yapılan toplantının ardından yöneticiler stadyumdan ayrıldı. HT Spor'a konuşan Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Ali Gürbüz: "Domenico Tedesco'yla yollar ayrılmadı. Daha sonra açıklama yapacağız" dedi.

