Karagümrük'ten Joe Hart açıklaması

18 Ağustos 2020 Salı 17:40 - Güncelleme: 18 Ağustos 2020 Salı 17:40

Süper Lig'in yeni takımlarından Fatih Karagümrük, dünyaca ünlü İngiliz kaleci Joe Hart'ı transfer etmek istedi ancak 33 yaşındaki file bekçisi Tottenham'ı tercih etti. Bu sürpriz transfer girişimini doğrulayan Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, Joe Hart ile anlaşamadıklarını ancak geçmişte İtalya Milli Takımı'nda forma giymiş bir kaleciyi transfer edeceklerini açıkladı.

Bein Sports'a konuşan Süleyman Hurma'nın açıklamaları şöyle:

"Biz Avrupa Kupaları'na katılacak bir takım amacıyla çıktık yola. Joe Hart da bu hedeflerimiz içinde bir isimdi. Ciddi görüşmeler yaptık ancak olmadı. Biz de şimdi Serie A'dan ondan daha iyi bir kaleci alıyoruz. Yarın gelecek. Geçmişinde İtalya Milli Takımında oynamış bir kaleciyi transfer edeceğiz.