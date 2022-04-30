Karagümrük'ten Konyaspor'a ağır darbe!

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 35. haftasında İttifak Holding Konyaspor, sahasında VavaCars Fatih Karagümrük'e 2 - 1 mağlup oldu. Yeşil-beyazlı ekibin golü 23. dakikada Bytyqi'den geldi. VavaCars Fatih Karagümrük'ün golleri ise dakika 81'de Samed Onur ile Dakika 84'te Karamoh'tan geldi.

Konyaspor bu yenilgiyle 64 puanda kalarak ikincilik yarışında ağır bir darbe aldı ve Süper Lig'de 2. sırada yer alan Fenerbahçe ile arasındaki puan farkı 4'e çıktı. 53 puana yükselen Karagümrük ise 5. sırada yer alıyor.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

23. dakikada sol kanatta topla buluşan Bytyqi'nin ceza sahasına kavisli gönderdiği topa kimse dokunamadı. Kale önünde seken top filelerle buluştu. 1-0

29. dakikada ceza yayı sağ çaprazında topla buluşan Ahmed Musa'nın şutunda kaleci Sehic, topu iki hamlede kontrol etti.

30. dakikada Vavacars Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Volkan Demirel, orta hakem Arda Kardeşler'e itirazda bulunması nedeniyle sarı kart gördü.

42. dakikada Bytyqi'nin pasıyla ceza sahasında kaleyi cepheden gören pozisyonda topla buluşan Soner'in şutu direkten döndü ve topu kale çizgisinde Caner çıkardı. Devam eden pozisyonda meşin yuvarlak Michalak'ın önünde kaldı. Bu oyuncunun yaptığı vuruşta top üstten auta çıktı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

47. dakikada Bytyqi'nin pasıyla ceza yayı önünde topla buluşan Ahmed Hassan yerden kaleye gönderdiği top az farkla dışarı çıktı.

49. dakikada Emre'nin pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Pesic'in yerden uzak köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direkten oyun alanına döndü.

50. dakikada sağ kanattan topu taşıyarak Michalak ceza sahasına girdi ve Ahmed Hassan'a pas çıkardı. Ahmed Hassan'ın ceza sahası içinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

62. dakikada Caner Erkin'in kullandığı serbest vuruşta Luckassen'in arka kale direği önünde dokunuşunda top auta gitti.

81. dakikada Karamoh'un pasıyla ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Samed'in yere düşerken uzak direğe yaptığı vuruşta top ağlara gitti. 1-1



84. dakikada Caner'in sol kanattan yaptığı ortaya kale önünde Karamoh kaleci Sehic'ten önce dokundu ve meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-2



Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir

Hakemler: Arda Kardeşler, Candaş Elbil, Kamil Çetin

İttifak Holding Konyaspor: Sehic, Skubic, Musa Çağıran, Abdülkerim Bardakcı, Guilherme, Soner Dikmen (Dk. 70 Oğulcan Ülgün), Hadziahmetovic, Michalak (Dk. 70 Amilton), Çekiçi (Dk.76 Mpoku), Bytyqi, Ahmed Hassan (Dk. 76 Cikalleshi)

VavaCars Fatih Karagümrük: Viviano, Biraschi, Burak Bekaroğlu, Luckassen, Caner Erkin, Emre Mor (Dk. 86 Salih Dursun), Biglia (Dk. 46 Bistrovic), Adnan Uğur (Dk. 46 Levent Mertcan), Ahmed Musa (Dk. 69 Karamoh), Borini (Dk. 79 Samed Onur), Pesic

Goller: Dk. 23 Bytyqi (İttifak Holding Konyaspor), Dk. 81 Samed Onur, Dk. 84 Karamoh (VavaCars Fatih Karagümrük)

Sarı kartlar: Dk. 15 Adnan Uğur (VavaCars Fatih Karagümrük), Dk. 19 Soner Dikmen (İttifak Holding Konyaspor)