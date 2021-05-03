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Spor

Karagümrük'ten stat açıklaması: ''Sabırla sıramızı bekliyoruz''

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, yaptığı açıklama ile stat konusunda devlete güvendiklerini ve sabırla sıralarını beklediklerini vurguladı.

DHA03 Mayıs 2021 Pazartesi 12:39 - Güncelleme: 03 Mayıs 2021 Pazartesi 12:39
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Konuyla ilgili olarak kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklama şöyle:

"Değerli Futbol Kamuoyu,

Bildiğiniz gibi ülkemizdeki tüm stadyumlar devletimiz tarafından devlet arazilerine yapılmıştır. (Bir, iki istisna hariç)

Bugün bile birçok kulüp statlara bakamayacağı için bir kısmı belediyelere, bir kısmı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü'ne kalmıştır.

Durum böyle olduğu halde, futbol topunu Karagümrük'ten 50 yıl sonra tanımış bazı şehirlerin ilgilileri, bizi stadımız yok diye küçümseyen açıklamalar yapmış, bazıları da daha da ileri giderek ligden düşürülmemiz gerektiğini söylemiştir.

Bizim stadımız, tesisimiz yok doğrudur. Biz sizinle bu şartlar altında mücadele ediyoruz.

Bizim stadımız ve tesisimiz olduğu zaman sizin temsilcisi veya taraftarı olduğunuz kulüpler bizimle mücadele edemeyecekler!

Bizler devletimizin büyüklüğüne ve adaletine sonsuz güveniyoruz. Sabırla sıramızı bekliyoruz. Elbet bizim de stadımız yapılacak, tesisimiz için gerekli arazi tahsis edilecektir.

En derin saygılarımızla kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi.

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