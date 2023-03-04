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Spor

Karagümrük'ün hocası Pirlo'dan ilk 11'de 2 değişiklik

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo, son oynadıkları MKE Ankaragücü maçına göre Sivasspor karşısında kadroda 2 değişiklik ile sahaya çıktı.

IHA4 Mart 2023 Cumartesi 14:06 - Güncelleme:
Karagümrük'ün hocası Pirlo'dan ilk 11'de 2 değişiklik
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Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Fatih Karagümrük, Sivasspor'u ağırlıyor. Kırmızı-siyahlılarda Teknik Direktör Andrea Pirlo, son oynadıkları MKE Ankaragücü maçının kadrosuna göre Sivasspor karşısında sahaya sürdüğü 11'de 2 değişikliğe gitti. İtalyan teknik adam, Salih Dursun ve Shukurov'un yerine Davide Biraschi ve Bertolacci'ye görev verdi.

Kırmızı-siyahlılar, Sivasspor karşısına şu 11 ile çıktı:

"Batuhan Şen, Davide Biraschi, Rayyan Baniya, İbrahim Dresevic, Levent Mercan, Magomed Ozdoev, Matteo Ricci, Andrea Betolacci, Ebrima Colley, Fabio Borini ve Mbaye Diagne"

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