Karagümrük'ün hocası Pirlo'dan ilk 11'de 2 değişiklik

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Fatih Karagümrük, Sivasspor'u ağırlıyor. Kırmızı-siyahlılarda Teknik Direktör Andrea Pirlo, son oynadıkları MKE Ankaragücü maçının kadrosuna göre Sivasspor karşısında sahaya sürdüğü 11'de 2 değişikliğe gitti. İtalyan teknik adam, Salih Dursun ve Shukurov'un yerine Davide Biraschi ve Bertolacci'ye görev verdi.

Kırmızı-siyahlılar, Sivasspor karşısına şu 11 ile çıktı:

"Batuhan Şen, Davide Biraschi, Rayyan Baniya, İbrahim Dresevic, Levent Mercan, Magomed Ozdoev, Matteo Ricci, Andrea Betolacci, Ebrima Colley, Fabio Borini ve Mbaye Diagne"