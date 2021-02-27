Karagümrük'ün hocası şaşkın! ''Seneler sonra ilk defa görüyorum''

AA 27 Şubat 2021 Cumartesi 17:04 - Güncelleme: 27 Şubat 2021 Cumartesi 17:04

Süper Lig'in 27. haftasında konuk ettiği Aytemiz Alanyaspor'u 2-0 yenen Fatih Karagümrük'te teknik sorumlu Atılay Canel, mutlu olduklarını söyledi.



Canel, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, "Kazanmamız gereken bir maçtı, bunun için mutluyuz. Bu maçı kazanıp üst taraflarda yerimizi sabitleştirmek istiyorduk. Nitekim de oyuncularımız ellerinden geleni istekli, arzulu bir şekilde yerine getirdi." ifadelerini kullandı.

Karşılaşmanın 74. dakikasındaki ataklarının gole dönüşmemesinin kendisini şaşırttığını belirten Canel, "Ben aynı anda aynı direğe topun iki kere vurup dönmesini seneler sonra ilk defa görüyorum. Herhalde Süper Lig'de bu şekilde kaçan gol yoktur diye düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Canel, "Yarından itibaren çalışmalara başlayıp, Erzurum'dan da puanlarla dönmek istiyoruz. Oyuncu arkadaşlarımızı kutluyorum." şeklinde konuştu.

Geçen hafta geçirdiği mide rahatsızlığı nedeniyle Kasımpaşa maçında oynayamayan Borini'nin performansını da değerlendiren Canel, "Kendisine iyi baktı. Bütün hafta boyunca antrenmanlarımıza gayretle çıktı. Verilen görevleri yerine getirdi. Golüne de attı." ifadelerini kullandı.

