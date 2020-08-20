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Spor

Karagümrük'ün kalesi İtalyan Viviano'ya emanet

Süper Lig'e yükselen Fatih Karagümrük, kadrosunu İtalyan kaleci Emiliano Viviano ile güçlendirdi.

20 Ağustos 2020 Perşembe 15:44 - Güncelleme: 20 Ağustos 2020 Perşembe 15:44
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Futbola doğduğu şehrin takımı Fiorentina’da başlayan Viviano, ülkesi İtalya’da Inter, Bologna, Palermo, Sampdoria başta olmak üzere 8 takımda forma giydi. Kariyerinde Arsenal ve Sporting Lizbon takımları için ülke dışına çıkan Viviano, Süper Lig takımı Karagümrük'e transfer oldu.

2. Başkan Serkan Hurma ve Sportif Direktör Murat Akın’ın imza attırdığı Viviano, İtalya Milli Takımı’nda birçok kez forma giydi. İtalya Serie A Ligi tarihinin en çok penaltı kurtaran 8. kalecisi olan Viviano’nun kariyerinde UEFA Avrupa Ligi tecrübesi de bulunuyor.

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