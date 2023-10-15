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Spor

Karakucak Güreşleri'nde başpehlivan Kenan Gör oldu

Yusufeli 73. Geleneksek Karakucak Güreşleri yapıldı. Yusufeli Orman Parkı'ndaki meydanda Yusufeli Belediyesince organize edilen güreşlere, Türkiye'nin farklı illerinden 252 lisanslı güreşçi katıldı.

15 Ekim 2023 Pazar 20:44 - Güncelleme:
Karakucak Güreşleri'nde başpehlivan Kenan Gör oldu
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Yusufeli 73. Geleneksek Karakucak Güreşleri yapıldı.

Artvin'in Yusufeli ilçesinde düzenlenen 73. Geleneksek Karakucak Güreşleri sona erdi.

Yusufeli Orman Parkı'ndaki meydanda Yusufeli Belediyesince organize edilen güreşlere, Türkiye'nin farklı illerinden 252 lisanslı güreşçi katıldı.

Minikler, yıldızlar ve büyükler kategorisinde 22 sıklette gerçekleştirilen güreşlerde, dereceye giren sporculara toplamda 150 bin lira ödül dağıtıldı.

Zorlu müsabakalara sahne olan Yusufeli 73. Geleneksek Karakucak Güreşleri'nin başpehlivanı Erzurum Büyükşehir Belediyesi adına güreşen Kenan Gör oldu.

  • Yusufeli güreşleri
  • Karakucak güreşleri
  • Orman Parkı etkinliği

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