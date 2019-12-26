Karaman rekor peşinde

Star Spor 26.12.2019 00:21 - Güncelleme: 26.12.2019 00:21

SÜPER Lig’de 16. haftayı 29 puanla 3’üncü sırada tamamlayan Trabzonspor, ilk yarıyı son yılların rekor puanıyla kapatmak istiyor. Ligin 17. Haftasında son sıradaki İstiklal Mobilya Kayserispor’u ağırlayacak olan Ünal Karaman yönetimindeki Bordo-Mavililer, seyircisi önünde oynayacağı karşılaşmadan en az 1 puanla ayrılması durumunda son 9 sezonun en iyi ilk yarı derecesine imza atacak. En son 2010-2011 sezonunda ilk yarıyı 42 puanla 1’inci sırada geçen Karadeniz ekibi, daha sonaki 8 sezonda 30 puan ve üzerini görmedi. Kayserispor maçını kazanarak son 9 sezonun en iyi ilk yarı performansına ulaşmayı hedefleyen Trabzonspor, bunu başardığı takdirde Teknik Direktör Ünal Karaman da geçen sezonki başarısını aşacak. Karaman yönetimindeki Bordo-Mavililer, geçen sezonun ilk yarısını 29 puanla ikinci sırada kapatmıştı.