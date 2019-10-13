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Karaman’ın 7 bankosu

Trabzonspor bu sezon 13 resmi maça çıkarken Uğurcan, Novak, Sosa, Nwakaeme, Pereira, Sörloth ve Abdülkadir Parmak bunların tamamında görev yaptı. 5 futbolcu henüz forma şansı bulamadı.

  • Star Spor
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TEKNİK Direktör Ünal Karaman’ın Trabzonspor’daki başarısının ardında istikrar yatıyor. Bordo-Mavili çalıştırıcı bu sezon ligde 7, Avrupa Ligi’nde ise 6 maçta takımın başında yer alırken, bu 13 mücadelede iskeleti bozmadı. 7 futbolcu tüm maçlarda görev aldı. Kaleci Uğurcan, tüm müsabakalarda 90 dakika süre alarak bin 170 dakika ile takımda en çok sahada kalan isim olurken, Novak, bin 111 dakika, Sosa bin 106 dakika, Nwakaeme de bin 100 dakika ile onu takip ettiler. Pereira, Sörloth ve Abdülkadir Parmak da tüm maçlarda görev aldı. Toplam 21 futbolcunun forma giydiği Bordo-Mavili takımda Onazi, Arda Akbulut, Erce Kardeşler, Abdurrahim Dursun ve Ahmet Canbaz henüz oynamadı.

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