Spor

Karar açıklandı! MotoGP'de Katar Grand Prix'si kasım ayına ertelendi

MotoGP Dünya Şampiyonası'nda Katar Grand Prix'si güvenlik nedeniyle kasım ayına ertelendi.

AA15 Mart 2026 Pazar 12:57 - Güncelleme:
MotoGP Dünya Şampiyonası'nda sezonun 4. etabı Katar Grand Prix'si, güvenlik gerekçesiyle kasım ayına ertelendi.

Organizasyondan yapılan açıklamaya göre Katar'ın ev sahipliğinde 10-12 Nisan'da düzenlenmesi planlanan etabın tarihi, Orta Doğu'daki jeopolitik durum göz önünde bulundurularak katılımcıların ve izleyicilerin güvenliğini sağlamak amacıyla 6-8 Kasım'a alındı.

Söz konusu ertelemenin ardından sezonun son iki etabının tarihleri de revize edildi. Birer hafta ertelenen Portekiz Grand Prix'sinin 22 Kasım, Valensiya Grand Prix'sinin ise 29 Kasım'da düzenlenmesi kararlaştırıldı.

  • MotoGP Dünya Şampiyonası
  • Katar Grand Prix
  • güvenlik

Sahipsiz köpek sokakta oynarken saldırdı: 7 yaşındaki çocuk hastanelik oldu

