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Spor

Karar çıktı! Erden Timur tahliye edildi

Galatasaray'ın eski As Başkanı ve NEF Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur hakkında karar çıktı. Kamuoyunda 'kara para' soruşturması olarak bilinen dosya kapsamında tutuklu yargılanan Timur, tahliye edildi. İşte detaylar...

IHA11 Haziran 2026 Perşembe 16:54 - Güncelleme:
Karar çıktı! Erden Timur tahliye edildi
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Kamuoyunda "kara para" soruşturması olarak bilinen dosya kapsamında tutuklu yargılanan Galatasaray'ın eski As Başkanı ve NEF Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur hakkında tahliye kararı verildi.

Soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Timur'un dosyası, yapılan tutukluluk incelemesinde yeniden değerlendirildi. Mahkeme, inceleme sonucunda Erden Timur'un yurt dışına çıkış yasağı ve belirli aralıklarla imza verme şeklindeki adli kontrol tedbirleri uygulanarak tahliyesine hükmetti.

Tahliye kararının ardından soruşturmaya ilişkin adli sürecin devam ettiği öğrenildi.

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