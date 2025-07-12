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Spor

Karar setinde kaybettik! Filenin Sultanları, İtalya'ya yenildi

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) Hollanda'da düzenlenen üçüncü haftasındaki üçüncü maçında İtalya'ya 3-2 yenildi.

AA12 Temmuz 2025 Cumartesi 22:19 - Güncelleme:
Karar setinde kaybettik! Filenin Sultanları, İtalya'ya yenildi
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) Hollanda'da düzenlenen üçüncü haftasındaki üçüncü maçında İtalya'ya 3-2 yenildi.

Finallere gitmeyi garantileyen Türkiye, ligdeki 11 maçta 8 galibiyet ve 3 yenilgi yaşadı. İtalya ise 11 maçını da kazandı.

Ay-yıldızlı takım, finaller öncesi son maçını yarın TSİ 21.00'de Sırbistan'la oynayacak.

Salon: Omnisport

Hakemler: Fernandez Fuentes David (İspanya), Rene Karina Noemi (Arjantin)

Türkiye: Yaprak Erkek, Melissa Vargas, Zehra Güneş, Sinead Jack, Dilay Özdemir, Ebrar Karakurt (Gizem Örge, Meliha Diken, Derya Cebecioğlu, Eylül Akarçeşme, Daliha Şahin)

İtalya: Degradi, Egonu, Danesi, Fahr, Orro, Sylla (Gennaro, Cambi, Antrapova, Nervini, Giovannini)

Setler: 19-25, 25-21, 25-21, 20-25, 11-15

  • Milli Kadın Voleybol
  • Hollanda VNL
  • İtalya Maçı

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