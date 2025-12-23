Cagliari, yaz aylarında Beşiktaş'tan satın alma opsiyonuyla kiraladığı Semih Kılıçsoy'un geleceğiyle ilgili harekete geçiyor.

İtalyan basınında yer alan habere göre, Cagliari, ilk golünü geride kalan haftada atmasına rağmen Semih Kılıçsoy'a olan güvenini koruyor.

20 yaşındaki genç futbolcunun, Cagliari'de beklenmedik bir uyum süreci yaşadığı ve adaptasyonun süresinin bu nedenle uzadığı belirtildi. Semih'in, özellikle dil sorunu ve yaşam tarzı nedeniyle Cagliari'ye adaptasyonunun beklenenden daha uzun sürdüğü aktarıldı. Cagliari'nin buna rağmen Semih Kılıçsoy'a olan güvenini kaybetmediği ve teknik ekibin, ellerinde çok değerli bir yetenek olduğuna inandığı vurgulandı.

İtalyan ekibinin ara transfer döneminde yeni bir forvet takviyesi planladığı ancak bu durumun Semih Kılıçsoy ile ilgili olmadığı ve asıl amacın Belotti yerine birini bulmak olduğu aktarıldı.

BEŞİKTAŞ İLE GÖRÜŞME

Cagliari'nin aynı zamanda Semih'in satın alma opsiyonu için Beşiktaş ile görüşeceği belirtildi. Semih için belirlenen 12 milyon euro'luk mevcut opsiyonun, genç oyuncunun performansı göz önüne alındığında yüksek olduğu ve Beşiktaş ile görüşme yapılacağı aktarıldı.

KALMAK İSTİYOR

Semih'in Cagliari'de kalmak istemesi ve İtalyan ekibinin genç futbolcuya güveninin de Beşiktaş ile görüşmelerde etkili olabileceği yazıldı.

"TÜRKİYE'DEN ÇOK FARKLI"

Cagliari'de ilk golünü Pisa karşılaşmasında atan Semih Kılıçsoy da bu maçın ardından, "Burada oynanan futbol, Türkiye'den çok farklı. Sahada, maçlarda ve antrenmanlarda elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım ve bence gelişim kaydettim." demişti.

20 yaşındaki genç futbolcu ayrıca, Sahada boşluk bulmak benim için daha zordu ama oynadığım maçlarda geliştiğimi düşünüyorum." diye konuştu. İtalyanca öğrenmeye de çalıştığını söyleyen Semih Kılıçsoy, "Takımla şimdilik İngilizce konuşuyorum." sözlerini sarf etti.