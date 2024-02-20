Bu sezon yarıştığı tüm kulvarlarda kupayı hedefleyen Fenerbahçe bunun için devre arası transfer dönemini de yoğun şekilde geçirmişti.

Gelen isimlerden biri olan Çağlar Söyüncü şu ana kadar Süper Lig'de 3, Ziraat Türkiye Kupası'nda 1 maç olmak üzere 4 karşılaşmada boy gösterdi.

BONSERVİSİ ALINMAK İSTENİYOR

Sadece iyi oyunu değil, aidiyetiyle de sarı- lacivertli camianın takdirini kazanan 27 yaşındaki oyuncu kiralanırken satın alma opsiyonu koyulmamıştı.

Fenerbahçe gelecek sezondan itibaren değişecek yabancı kuralı sebebiyle Çağlar Söyüncü'yü mutlaka kadrosunda tutmak istiyor.

Kanarya, 27 yaşındaki milli savunma oyuncusunu bonservisiyle birlikte renklerine bağlayarak stratejik bir hamlede bulunmayı hedefliyor.