Karar verildi! Vasco da Gama, Carlos Cuesta'ın opsiyonunu kullandı

Galatasaray'ın yaz transfer döneminde Vasco da Gama'ya kiraladığı Carlos Cuesta, Brezilya ekibindeki performansıyla dikkatleri üzerine çekti. Kolombiyalı savunmacı için önemli bir karar alındı.

VASCO DA GAMA, CUESTA'YI KADRODA TUTTU

Brezilya temsilcisi, Carlos Cuesta'nın sözleşmesinde yer alan +1 yıllık kiralama opsiyonunu devreye soktu. Bu gelişmeyle birlikte 26 yaşındaki stoperin Vasco da Gama'daki sözleşmesi 31 Aralık 2026 tarihine kadar uzatıldı.

GALATASARAY'A ÖDEME YAPILDI

Vasco da Gama, opsiyonun kullanıldığını Brezilya Futbol Federasyonu'na bildirirken, anlaşma kapsamında Galatasaray'a 1.5 milyon euro ödeme yaptı.