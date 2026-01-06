İSTANBUL 18°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Ocak 2026 Salı / 18 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,0548
  • EURO
    50,4382
  • ALTIN
    6158.72
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Karar verildi! Vasco da Gama, Carlos Cuesta'ın opsiyonunu kullandı
Spor

Karar verildi! Vasco da Gama, Carlos Cuesta'ın opsiyonunu kullandı

Brezilya ekibi Vasco da Gama, yaz transfer döneminde Galatasaray'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Carlos Cuesta'ın opsiyonunu kullandı.

HABER MERKEZİ6 Ocak 2026 Salı 14:01 - Güncelleme:
Karar verildi! Vasco da Gama, Carlos Cuesta'ın opsiyonunu kullandı
ABONE OL

Galatasaray'ın yaz transfer döneminde Vasco da Gama'ya kiraladığı Carlos Cuesta, Brezilya ekibindeki performansıyla dikkatleri üzerine çekti. Kolombiyalı savunmacı için önemli bir karar alındı.

VASCO DA GAMA, CUESTA'YI KADRODA TUTTU

Brezilya temsilcisi, Carlos Cuesta'nın sözleşmesinde yer alan +1 yıllık kiralama opsiyonunu devreye soktu. Bu gelişmeyle birlikte 26 yaşındaki stoperin Vasco da Gama'daki sözleşmesi 31 Aralık 2026 tarihine kadar uzatıldı.

GALATASARAY'A ÖDEME YAPILDI

Vasco da Gama, opsiyonun kullanıldığını Brezilya Futbol Federasyonu'na bildirirken, anlaşma kapsamında Galatasaray'a 1.5 milyon euro ödeme yaptı.

ÖNERİLEN VİDEO

Kontrolden çıkan tır eve daldı: Kaza anı anbean kaydedildi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.