Galatasaray'ın Victor Osimhen transferinde sona yaklaşması sonrası çarpıcı bir gelişme yaşandı.

Gianluca Di Marzio'nun haberine göre; Osimhen ile ilgilenen Al Hilal, oyuncunun Galatasaray'a çok yakın olması sebebiyle alternatiflere yöneldi.

Osimhen'de yaşanan hayal kırıklığını telafi etmek isteyen Suudi Arabistan ekibi, Newcastle United'ın İsveçli golcüsü Alexander Isak'ı gündemine aldı.

Liverpool geçtiğimiz günlerde Isak için 140 milyon euro'luk bir teklifte bulunmuş ve bu teklif reddedilmişti.

Newcastle United forması altında geçen sezon 42 maçta süre bulan 25 yaşındaki Isak, 27 gol attı ve 6 asist yaptı.