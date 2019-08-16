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Kararı annesi verecek

Trabzonspor'un golcü adayı Sturridge'nin annesi Grace ile amcası Dean Sturridge dün Trabzon'a gelerek kenti ve tesisleri gezdi. Yönetimle de bir görüşme yapan anne Grace olumlu cevap verirse Sturridge imzaya gelecek.

  • Star Spor
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YENİ sezon öncesi gol yollarında sıkıntı yaşayan ve bunu gidermek için arayışlarına devam eden Trabzonspor'da, Daniel Sturrigde için karar anı geldi. Bordo-Mavili kulübün teklifine prensipte evet diyen golcü oyuncu son kararı vermek için annesi Grace ile aynı zamanda menajerliğini de yapan amcası Dean Sturridge'yi Türkiye'ye göndermişti. Anne Grace ve amca Dean dün Trabzon'a giderek kenti gezdi. Tesislerde de incelemede bulunan Sturridge ailesi, Sparta Prag maçını izleyip stattaki atmosferi görürken, yönetimle görüşme yaptı. Anne Greace'in bugün kararını vereceği ve olumlu olması durumunda oğlunu arayacağı belirtildi. Hiçbir sorun yaşanmazsa Sturridge imza için hemen Trabzon'a çağrılacak.

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