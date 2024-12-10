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  • Kararı tartışmalara neden olmuştu! Turgut Doman düdüğünü astı
Spor

Kararı tartışmalara neden olmuştu! Turgut Doman düdüğünü astı

Sivasspor ile Galatasaray arasında oynanan maçta hakem Turgut Doman'ın Rey Manaj'ın Barış Alper Yılmaz'a yaptığı müdahale sonucu VAR gitmesine rağmen kırmızı kart göstermemesi tepkilere neden oldu. Yaşananların ardından Eskişehir bölgesi hakemi Turgut Doman'ın görevini sonlandırdı. İşte detaylar..

Akşam10 Aralık 2024 Salı 09:08 - Güncelleme:
Kararı tartışmalara neden olmuştu! Turgut Doman düdüğünü astı
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Sivasspor ile Galatasaray arasında oynanan maçta, Barış Alper Yılmaz'a yapılan müdahale sonrası yaşananlar ortalığı karıştırdı. VAR müdahalesine rağmen Rey Manaj'a kırmızı kart göstermeyen hakem Turgut Doman, hedef tahtasına oturdu. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Bana operasyon yapıldı, gereği yapılacak" ifadelerini kullandı. Ankara'da bulunan Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu, telefonla Doman ile görüşerek "Bu kararı nasıl verdin?" şeklinde tepki gösterdi.

HAKEMLERLE TOPLANTI YAPILACAK

Sabah saatlerinde İstanbul'a gelen MHK Başkanı Gündoğdu, pozisyon sonrası yaşanan VAR konuşmalarını dinledi ve Doman'dan pozisyonla ilgili yazılı bir savunma aldı. Başkan Gündoğdu, ekibiyle yaptığı toplantı sonrası 39 yaşındaki hakemin kariyerinin sonlandırılması kararı aldı. Bu kararın alınmasında TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun açıklamaları da etkili oldu. Merkez Hakem Kurulu'nun bu hafta içinde hakemlerle bir toplantı yapması bekleniyor. Bu toplantıda son dönemdeki hakem atamaları da masaya yatırılacak.

FIFA HAKEMLERİ AÇIKLANACAK

Merkez Hakem Kurulu, bu ayın sonunda yeni FIFA hakem listesini açıklaması bekleniyor. Yeni listede, genç hakemlerden Mehmet Türkmen'in yer alması bekleniyor. Türkmen'in listeye girebilmesi için talimat değişikliğine gidilmişti. Talimatın 53. maddesinin 'e' bendindeki "En az iki sezon üst klasmanda yer alır" ibaresi, geçici 6. maddeyle bir sonraki sezona ertelendi. Böylece Mehmet Türkmen'in FIFA hakemi olmasının önü açılmış oldu.

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