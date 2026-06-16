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Spor

Kararını duyurdu! Guillermo Ochoa futbolu bırakıyor

Meksika Milli Takımı'nın 40 yaşındaki deneyimli kalecisi Guillermo Ochoa, Dünya Kupası'nın ardından futbolu bırakacağını açıkladı.

HABER MERKEZİ16 Haziran 2026 Salı 13:56 - Güncelleme:
Kararını duyurdu! Guillermo Ochoa futbolu bırakıyor
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Dünya Kupası'yla özdeşleşen Meksika Milli Takımı Kalecisi Guillermo Ochoa, 2026 FIFA Dünya Kupası sonrasında futbolu bırakacağını duyurdu.

FIFA tarafından yapılan paylaşımda açıklamalarda bulunan 40 yaşındaki futbolcu, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Meksika olmadan bir kariyer düşünemiyorum. Milli takım olmasaydı kariyerim nasıl olurdu bilmiyorum. Ve şimdi milli takım serüvenim bittiğine göre, futbolun da benim için bir anlamı kalmadı. Oynamaya devam etmenin bir anlamını göremiyorum. Her şeyimi verdim, tüm varlığımı sahada bıraktım. Huzur içindeyim, başım dik ayrılıyorum ve tüm bunları yaşamış olmaktan gurur duyuyorum."

  • Guillermo Ochoa
  • futbol
  • Dünya Kupası

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