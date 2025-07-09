İtalyan futbolcu, geride kalan sezonun ilk yarısını Atalanta'da, ikinci yarısını da Fiorentina'da geçirmişti. Fiorentina satın alma opsiyonunu kullanmayınca Zaniolo, sarı kırmızılı ekibe geri döndü.

Yeni sezon hazırlıklarını takımla sürdüren 26 yaşındaki futbolcu, İstanbul'da kalma isteğini teknik direktör Okan Buruk'a iletti.

Zaniolo antrenmanlarda hırslı ve istekli görüntüsüyle dikkat çekiyor. Kadroda düşünülmeyen isimler arasında olan yıldız futbolcu hakkındaki son kararı Okan Buruk verecek.

Yeni sezon planlamasında olmadığı öğrenilen ve sözleşmesi 2027'de bitecek olan Zaniolo için öncelik, bonservisiyle takımdan gönderilmesi. Ancak transfer komitesi, opsiyonlu kiralama tekliflerini de değerlendirecek.

Şubat 2023'te Roma'dan 15 milyon euroya transfer edilen Zaniolo; Aston Villa, Atalanta ve Fiorentina'da kiralık forma giydi. Galatasaray, bu süreçte yıldız oyuncudan toplam 11.5 milyon euro geçici transfer bedeli elde etti.