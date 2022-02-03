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Spor

Karayolları evinde Nilüfer Belediyespor'u yendi

Karayolları, Misli.com Sultanlar Ligi'nin 16. hafta mücadelesinde evinde konuk ettiği Nilüfer Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.

3 Şubat 2022 Perşembe 20:19 - Güncelleme: 3 Şubat 2022 Perşembe 20:19
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Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 16. haftasından ertelenen maçta Karayolları, sahasında Nilüfer Belediyespor'u 3-1 yendi.

SALON: Başkent Voleybol

HAKEMLER: Koray Yılmazgil, Ali Sarıkuzu

KARAYOLLARI: Tuğçe Ceyhan, Ayçin Akyol, Kübra Kegan, Ikic, Ceren Karagöl, Yasemin Özel (Gülçin Doğan, Gizem Mısra Aşçı, Merve Nezir, Fatmanur Yılmaz)

NİLÜFER BELEDİYESPOR: Aslı Tecimer, Maglio, Çağla Akın, Fulden Ural, Ecenur Aksoy, Melis Durul (Buse Kayacan Sonsırma, Sudenaz Uzun, Cansu Bir, Dumcheva, Deniz Emrelli)

SETLER: 25-16, 22-25, 25-21, 25-18

SÜRE: 108 dakika (24, 28, 30, 26)

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