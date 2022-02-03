Karayolları evinde Nilüfer Belediyespor'u yendi

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 16. haftasından ertelenen maçta Karayolları, sahasında Nilüfer Belediyespor'u 3-1 yendi.
SALON: Başkent Voleybol
HAKEMLER: Koray Yılmazgil, Ali Sarıkuzu
KARAYOLLARI: Tuğçe Ceyhan, Ayçin Akyol, Kübra Kegan, Ikic, Ceren Karagöl, Yasemin Özel (Gülçin Doğan, Gizem Mısra Aşçı, Merve Nezir, Fatmanur Yılmaz)
NİLÜFER BELEDİYESPOR: Aslı Tecimer, Maglio, Çağla Akın, Fulden Ural, Ecenur Aksoy, Melis Durul (Buse Kayacan Sonsırma, Sudenaz Uzun, Cansu Bir, Dumcheva, Deniz Emrelli)
SETLER: 25-16, 22-25, 25-21, 25-18
SÜRE: 108 dakika (24, 28, 30, 26)