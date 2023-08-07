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Spor

Kardeş ülkeden Morutan'a talip çıktı!

Galatasaray'ın Rumen futbolcusu Olimpiu Morutan'a Neftçi Bakü talip oldu. Azaerbaycan ekibi, Morutan'ı kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.

7 Ağustos 2023 Pazartesi 17:25 - Güncelleme:
Kardeş ülkeden Morutan'a talip çıktı!
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Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu maçlarının kadrosuna dahil edilmeyen Olimpiu Morutan'a yeni bir talip çıktı.

İtalyan basınında yer alan haberde, Neftçi Bakü'nün Rumen futbolcuyla ilgilendiği aktarıldı.

Azerbaycan ekibinin, 24 yaşındaki futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katmak istediği belirtildi.

BEŞİKTAŞ'IN RAKİBİ OLACAK

Morutan'ı kadrosuna katmak isteyen Neftçi Bakü, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turunda Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek.

İTALYA'DAN DA İSTEYENİ VAR

Pisa ile geçen sezon İtalya'da başarılı bir performans ortaya koyan Morutan ile Çizme'den de Bari, Palermo ve Sampdoria gibi ekiplerin ilgilendiği vurgulandı.

Morutan'ın Süper Lig'den birçok ekip ve Suudi Arabistan'dan da bir takımla anılmıştı.

Galatasaray'ın 2021 yılında kadrosuna kattığı Rumen futbolcunun sarı-kırmızılılar ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

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